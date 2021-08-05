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У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Филиппинского моря у северо-восточной оконечности Тайваня, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 00:50 мск в четверг, находился в 49 км восточнее порта Суао в уезде Илань на Тайване.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное". Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 5,8.

Тайвань Филиппинское море

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