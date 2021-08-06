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Премьер Сент-Винсента и Гренадин получил ранение в ходе акции протеста

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш получил ранение головы во время демонстрации протеста в столице и госпитализирован, сообщает местный интернет-портал NEWS 784 со ссылками на власти.

Как следует из сообщений, премьер подвергся нападению, когда, выйдя из автомобиля, пешком проходил мимо протестующих против обязательной вакцинации, заблокировавших въезд в здание парламента.

Одни из демонстрантов бросил в премьера некий предмет, который попал ему в голову, после чего политик был госпитализирован с сильным кровотечением.

По сообщению властей, сейчас глава правительства восстанавливается под присмотром персонала больницы, где останется на ночь для наблюдения. Для дальнейшего лечения его доставят в Барбадос.

Сам Гонсалвиш сообщил, что выздоравливает.

Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвеш

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