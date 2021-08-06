Жертвами крушения на Аляске туристического самолета стали шесть человек

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В результате крушения на Аляске экскурсионного самолета погибли все находившиеся на борту шесть человек, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану.

Самолет разбился в районе национального памятника Мисти-Фьордс, обломки самолета были обнаружены затонувшими недалеко от города Кетчикана. Водолазы, обследовавшие обломки, подтвердили, что погибли пилот и пять пассажиров.

Погибшие туристы прибыли в Кетчикан накануне на круизном лайнере Holland America. Начато расследование причин и обстоятельств катастрофы.