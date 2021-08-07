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На юге Грузии произошло четвертое за сутки землетрясение

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,9 произошло утром в субботу на юге Грузии, примерно в ста километрах от Тбилиси, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 08:28 по тбилисскому времени (07:28 по Москве) в 25 километрах к юго-западу от города Дманиси, близ села Самеба. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 километров.

Это уже четвертое в течение последних суток землетрясение, которые с интервалами в несколько часов произошли в этом регионе. Два из них магнитудой 3,6 и 3,4 были зафиксированы в ночь на субботу и вечером в пятницу, а до этого подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в пятницу днем в этом же регионе в 25 километрах от Тбилиси, в километре к западу от города Болниси.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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