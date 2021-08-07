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Летучая мышь преодолела две тысячи километров и попалась коту в России

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Летучая мышь, пролетевшая 2 018 километров и попавшая из Лондона в Псковскую область, погибла после нападения кота, сообщает телеканал BBC News.

Раненая самка лесного нетопыря весом 8 граммов оказалась в центре реабилитации летучих мышей, но спасти ее не смогли. На крыле особи была метка Лондонского зоопарка, которую поставили в 2016 году.

Самым протяженным зафиксированным путешествием лесного нетопыря сейчас является перелет из Латвии в Испанию на 2 224 километра. При этом погибшая мышь оказалась рекордсменкой по длине полета среди британских сородичей.

Специалисты по сохранению популяции летучих мышей в Великобритании отмечают, что обнаружение лесного нетопыпя в России имеет важное значение для понимания путей миграции и влияния на них климатических изменений. В стране для дальнейшего изучения всего было зарегистрировано 2 600 особей лесного нетопыря.

Великобритания Псковская область

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