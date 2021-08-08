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Умер один из основателей группы Kool & the Gang Дэннис Томас

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сооснователь соул-группы Kool & the Gang Дэннис Томас умер в субботу в возрасте 70 лет, сообщает агентство Associated Press.

Томас играл на альтовом саксофоне и флейте, а также был перкуссионистом. Последний раз он выходил на сцену 4 июля на открытии сезона в концертном зале Голливуд-боул, сообщает группа на своей странице в фейсбуке.

Среди самых известных песен Kool & the Gang, основанной в 1964 году, - Celebration, Get Down On It и Hollywood Swinging. Группа дважды была удостоена премии "Эмми", семь раз становилась лауреатом премии American Music Awards. Песни группы также использовались в саундтреках к фильмам, включая "Рокки" и "Криминальное чтиво".

Kool & the Gang Дэннис Томас

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