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В Австралии начнут прививать от COVID-19 вакциной Moderna

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) разрешила использование вакцин компании Moderna против коронавируса COVID-19 в Австралии, сообщает в понедельник издание The Australian.

Первый миллион доз вакцины Moderna должен будет прибыть в Австралию в конце сентября. Всего в течение этого года в страну должно быть доставлено 10 млн доз вакцины.

Глава TGA Джон Скерритт рассказал, что зарубежные исследования подтвердили высокую эффективность вакцины Moderna, из-за чего было решено начать ее использование в Австралии. Скерритт напомнил, что американские исследования показали, что Moderna на 93% эффективна против коронавируса.

Помимо вакцины Moderna в стране также официально разрешены вакцины Pfizer и AstraZeneca.

Всего за весь период пандемии в Австралии было выявлено более 36 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 900 смертей от заболевания. Обе дозы вакцины в стране получили около 17,7% населения.

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