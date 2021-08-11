Разработчик антивирусов NortonLifeLock купит Avas за $8,1-8,6 млрд

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения для информационной безопасности NortonLifeLock Inc. (бывшая Symantec Corp.) покупает конкурирующую Avast Plc.

Советы директоров обеих компаний считают сделку выгодной как со стратегической, так и с финансовой точки зрения, отмечая, что она "дает возможность создать новый бизнес по продаже потребительских продуктов для информационной безопасности с ведущими позициями в отрасли".

NortonLifeLock оплатит сделку акциями и денежными средствами, говорится в совместном пресс-релизе компаний. Акционеры Avast смогут выбрать между двумя вариантами оплаты: либо получить за каждую свою бумагу по $2,37 и 0,19 новой акции NortonLifeLock, либо по $7,61 и 0,03 акции NortonLifeLock. Коэффициент обмена акций основан на стоимости бумаг американской компании в $27,2 - это цена на закрытие рынка 13 июля, последнего дня до появления информации о переговорах двух компаний.

В зависимости от того, какой именно вариант оплаты сделки выберут акционеры Avast, NortonLifeLock заплатит за компанию от $8,1 до $8,6 млрд.

Акции объединенной компании будут обращаться на бирже Nasdaq. При этом она сохранит штаб-квартиры как в Праге, так и в американском Темпе (штат Аризона).

Главный исполнительный директор NortonLifeLock Винсент Пилетт станет CEO объединенной компании, в то время как CEO Avast Ондржей Влчек займет пост президента и войдет в совет директоров.

Компании планируют закрыть сделку в середине следующего года.

NortonLifeLock была образована в 2019 году после того, как Symantec продала Broadcom подразделение, занимавшееся разработкой ПО для защиты корпоративных данных, сетей и систем, а также саму торговую марку Symantec. После уступки бренда компания сменила название на NortonLifeLock и сконцентрировалась на разработке и продаже потребительских продуктов для защиты персональных данных, включая Norton AntiVirus и LifeLock.

Avast была основана в 1988 году чешскими программистами Эдуардом Кучерой и Павлом Баудишем, которые являются ее крупнейшими акционерами. В мае 2018 года компания провела крупнейшее на тот момент IPO в Великобритании в сегменте высоких технологий и была оценена примерно в 2,4 млрд фунтов.

По данным Avast, ее программным обеспечением пользуются 435 млн клиентов по всему миру. В число крупнейших рынков входят США, Бразилия, Франция, Великобритания, Россия и Германия. Выручка по итогам 2020 года составляла $893 млн. Штат компании насчитывает свыше 1,7 тыс. человек.