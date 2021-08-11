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Пропавший в Стамбуле российский турист найден мертвым

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Тело российского туриста, пропавшего в Стамбуле 28 июля, найдено возле одного из Принцевых островов, рядом лежала сумка с его документами, сообщает турецкий портал NTW.

"Проплывающие на лодке мимо острова Бургаз туристы увидели возле бухты тело человека. Они вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что тело принадлежит российскому туристу Макару Рагину, которого уже две недели разыскивает полиция и родители. Рядом с телом были найдены сумка с бумажником и студенческим билетом россиянина", - пишет издание.

Как отмечает портал, официальное опознание пока не проводилось, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причины смерти не установлены, полиция занимается расследованием происшествия.

20-летний гражданин РФ Макар Рагин приехал на отдых в Стамбул 16 июля, а 28 июля он вышел из отеля, чтобы съездить на экскурсию на Принцевы острова, и не вернулся. Тогда его семья вылетела в Турцию на поиски сына и подала заявление об исчезновении юноши в полицию.

Ранее правоохранительные органы рассматривали две версии исчезновения: согласно одной, туриста могли задержать во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами. Другая версия предполагала его связь с незаконными организациями. Генконсульство РФ в Стамбуле направило запрос в местные правоохранительные органы, чтобы получить информацию о ходе расследования.

Турция Стамбул

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