Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:28Заразились
на 11.08В России 6 512 859+21 571В мире 204 022 307+637 451

Lenovo получила рекордную квартальную прибыль

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале более чем в два раза, до рекордного уровня, благодаря сохранению высокого спроса на выпускаемые компанией устройства.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила $466 млн, или $4,02 на акцию, по сравнению с $213 млн, или $1,8 на акцию, годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 27%, до $16,93 млрд.

Lenovo видит хорошие возможности для устойчивого развития бизнеса и роста прибыли в различных направлениях ее бизнеса, в том числе в сфере инфраструктурных решений, премиальных ПК, а также потребительских устройств, включая планшеты и смартфоны.

"Инновации помогут компании поддерживать прибыльный устойчивый рост", - отмечается в пресс-релизе.

В первом финквартале расходы на исследования и разработки (R&D) Lenovo увеличились на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее, и компания планирует удвоить инвестиции в следующие три года.

В отчетности за квартал Lenovo впервые опубликовала результаты подразделения Solutions & Services Group (SSG), созданного в апреле текущего года с целью объединения всех сервисов и решений компании.

Квартальная выручка SSG увеличилась на 38%, до $1,18 млрд, маржа операционной прибыли составила 22%, что существенно выше рентабельности традиционного бизнеса в сфере аппаратного обеспечения.

Показатели выручки подразделения инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG), а также подразделения "умных" устройств (Intelligent Device Group, IDG) достигли рекордных уровней, составив соответственно $1,8 млрд и $14,7 млрд.

Акции Lenovo подорожали на 7,6% по итогам торгов в Гонконге в среду. Рыночная стоимость компании с начала этого года выросла почти на 10%.

Lenovo SSG Китай

Новости

В Белоруссии собрались убрать из Конституции норму о нейтралитете страны

Разработчик антивирусов NortonLifeLock купит Avast за $8,1-8,6 млрд

Пропавший в Стамбуле российский турист найден мертвым

Британца задержали в Германии за работу на российскую спецслужбу

Британца задержали в Германии за работу на российскую спецслужбу

Выданный Россией боец MMA осужден в Белоруссии на 2,5 года колонии

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 204 млн

Суд в КНР приговорил предпринимателя из Канады к 11 годам лишения свободы

Что случилось этой ночью: среда, 11 августа

Афганские военные сообщили о гибели 42 талибов в результате спецоперации

Афганские военные сообщили о гибели 42 талибов в результате спецоперации

Талибы объявили о захвате центра провинции Бадахшан в Афганистане

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');