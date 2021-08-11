Lenovo получила рекордную квартальную прибыль

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале более чем в два раза, до рекордного уровня, благодаря сохранению высокого спроса на выпускаемые компанией устройства.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила $466 млн, или $4,02 на акцию, по сравнению с $213 млн, или $1,8 на акцию, годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 27%, до $16,93 млрд.

Lenovo видит хорошие возможности для устойчивого развития бизнеса и роста прибыли в различных направлениях ее бизнеса, в том числе в сфере инфраструктурных решений, премиальных ПК, а также потребительских устройств, включая планшеты и смартфоны.

"Инновации помогут компании поддерживать прибыльный устойчивый рост", - отмечается в пресс-релизе.

В первом финквартале расходы на исследования и разработки (R&D) Lenovo увеличились на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее, и компания планирует удвоить инвестиции в следующие три года.

В отчетности за квартал Lenovo впервые опубликовала результаты подразделения Solutions & Services Group (SSG), созданного в апреле текущего года с целью объединения всех сервисов и решений компании.

Квартальная выручка SSG увеличилась на 38%, до $1,18 млрд, маржа операционной прибыли составила 22%, что существенно выше рентабельности традиционного бизнеса в сфере аппаратного обеспечения.

Показатели выручки подразделения инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG), а также подразделения "умных" устройств (Intelligent Device Group, IDG) достигли рекордных уровней, составив соответственно $1,8 млрд и $14,7 млрд.

Акции Lenovo подорожали на 7,6% по итогам торгов в Гонконге в среду. Рыночная стоимость компании с начала этого года выросла почти на 10%.