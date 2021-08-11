В Армении оппозиционного депутата удалили с заседания за критику Пашиняна

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Депутата от оппозиционной фракции "Честь имею" парламента Армении Анну Мкртчян удалили в среду из зала заседаний за критику премьер-министра Никола Пашиняна.

Мкртчян выступила с резкой критикой правящей парламентской фракции, назвав Пашиняна "капитулянтом" и человеком, который "разрушил Армению и Карабах".

В ответ спикер парламента Армении Ален Симонян предложил депутату добровольно покинуть зал заседаний. "Я отстраняю вас от заседаний до конца этого дня. Прошу вас выйти из зала, в противном случае сотрудники безопасности выведут вас", - сказал он.

Оппозиция Армении считает, что трехстороннее заявление по Карабаху, подписанное главами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года, является "капитулянтским".

Симонян также лишил права голоса депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Арпи Давоян, которая эмоционально с употреблением непарламентских выражений отреагировала на выступление Мкртчян.

Между оппозиционными и провластными депутатами завязалась словесная перепалка, некоторые встали со своих мест, после чего спикер парламента пригласил в зал заседаний сотрудников службы безопасности.

Трансляция заседания парламента была прервана.