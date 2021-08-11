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Байден созовет в декабре виртуальный саммит "лидеров за демократию"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден решил созвать в декабре 2021 года виртуальный саммит "лидеров за демократию", а спустя год такая встреча состоится в очном формате, объявил в среду Белый дом.

"Президент Байден рад объявить, что в декабре он соберет лидеров из различных мировых демократий на виртуальный саммит за демократию, за которым примерно через год последует и второй, в очном формате", - говорится в заявлении.

Виртуальный саммит состоится 9-10 декабря, он "стимулирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека". Затем в течение года будут проводиться консультации, за которым последует второй саммит уже в очном формате, который будет призван продемонстрировать прогресс в выполнении обязательств.

На обоих саммитах будут присутствовать не только главы государств, но и члены гражданского общества, филантропы, представители частного сектора.

США Джо Байден

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