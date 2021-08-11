Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 11.08В России 6 512 859+21 571В мире 204 022 307+637 451

ЕС ужесточит нормы содержания канцерогенов в продуктах питания

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз в рамках своего плана борьбы с раком устанавливает новые максимальные уровни содержания кадмия и свинца в пищевых продуктах.

"Сегодняшнее решение направлено на то, чтобы поставить потребителей во главу угла, сделав нашу пищу более безопасной и здоровой в соответствии с обязательствами по Европейскому плану борьбы с раком", - заявила в среду комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис.

"Это также еще один шаг в укреплении и высоких и мировых стандартов ЕС в пищевой цепи и обеспечении потребителей и наших граждан более безопасными, здоровыми и экологически чистыми продуктами питания", - добавила она.

Меры по максимальному уровню свинца будут применяться с 30 августа, кадмия - с 31 августа.

Эти меры призваны повысить безопасность продуктов питания, продаваемых и потребляемых в ЕС, помогут удалить с рынка продукты с самой высокой концентрацией кадмия. Он потенциально содержится во фруктах, овощах, зерновых и масличных культурах. Будут снижены максимальные уровни свинца во многих пищевых продуктах, включая детское питание. Новые уровни по свинцу будут установлены для таких продуктов, как лесные грибы, специи и соль.

Принятые решения - это результат многолетней непрерывной работы Европейской комиссии, государств-членов ЕС и Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, а также консультаций с предприятиями пищевой отрасли, говорится в пресс-релизе.

ЕС

Новости

Молдавия попросила РФ помочь в утилизации боеприпасов в Приднестровье

Козак договорился в Молдавии о снятии ограничений во взаимной торговле

Судан решил выдать экс-президента Аль-Башира Международному уголовному суду

Судан решил выдать экс-президента Аль-Башира Международному уголовному суду

В Белоруссии собрались убрать из Конституции норму о нейтралитете страны

Разработчик антивирусов NortonLifeLock купит Avast за $8,1-8,6 млрд

Пропавший в Стамбуле российский турист найден мертвым

Британца задержали в Германии за работу на российскую спецслужбу

Британца задержали в Германии за работу на российскую спецслужбу

Выданный Россией боец MMA осужден в Белоруссии на 2,5 года колонии

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 204 млн

Суд в КНР приговорил предпринимателя из Канады к 11 годам лишения свободы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');