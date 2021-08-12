Грузовой космический корабль Cygnus успешно пристыковался к МКС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman успешно пристыковался к модулю "Юнити" на Международной космической станции (МКС). Трансляцию миссии ведет НАСА.

Стыковка Cygnus с модулем "Юнити" на МКС состоялась в 16:43 по московскому времени. "Мы получили подтверждение, что все 16 болтов были закручены между Cygnus и модулем "Юнити", Cygnus полностью пристыковался к МКС", - сообщили в NASA.

Ранее астронавты Меган МакАртур (NASA) и Тома Песке (Европейское космическое агентство, ESA) осуществили захват корабля роботизированным манипулятором Canadarm-2 в 13:07 по Москве и подвели его к модулю.

Запуск грузовика состоялся 11 августа в 01:01 по московскому времени c космодрома НАСА Уоллопс в штате Вирджиния, США. Отделение грузовика от второй ступени ракеты и выход на стабильную орбиту произошли в 01:10 на высоте 179 км над поверхностью Земли.

Cygnus, снабженный продовольствием и оборудованием общей массой 3,7 тонн, отправился к МКС с помощью двухступенчатой ракеты-носителя Antares 230+ по программе НАСА по доставке грузов на МКС Commercial Resupply Services-2 (CRS-2).

Ожидается, что Cygnus пробудет на МКС до ноября, после чего направится обратно к Земле и сгорит в ее атмосфере приблизительно с 3,7 т мусора на борту.

Northrop Grumman проводит операции по доставке полезных грузов и вывозу мусора с МКС с помощью Cygnus с 2014 года. Этот запуск стал 16-м для грузового корабля. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов НАСА Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.