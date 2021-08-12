Тело утонувшей в Адлере российской туристки нашли в Абхазии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Тело туристки из Братска (Иркутская область), утонувшей на пляже в Адлере, обнаружено у берегов Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"В акватории города Гагра было обнаружено тело 22-летней россиянки Юлии Лукьяновой, жительницы города Братска. Тело девушки доставлено в морг Гагрской центральной районной больницы. Прибывшие в Абхазию родственники опознали погибшую", - говорится в сообщении.

Ранее глава МЧС Абхазии Лев Квициния сообщил журналистам, что за лето 2021 года в республике зарегистрировано 12 несчастных случаев на воде.