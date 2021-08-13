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Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Эстонии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Эстонии в городе Тарту в результате взрыва газа в жилом доме на улице Яама в четверг погиб один человек, еще восемь пострадали.

Как сообщил спасательный департамент, в 13.44 в центр аварийной сигнализации пришло сообщение о том, что из одной из квартир ощущается запах газа. По предварительной информации, в квартире находился мужчина в алкогольном опьянении, который не открывал дверь.

При проверке ситуации в 13.56 произошел взрыв, в результате которого пострадали девять человек, в том числе получившие тяжелые ранения сотрудники полиции и спасатели, а также находившийся в квартире мужчина, который позже скончался в больнице.

После тушения возникшего пожара спасатели проинспектировали все пострадавшие от взрыва помещения, дополнительной опасности выявлено не было.

Прокуратура возбудила уголовное дело.

"Основываясь на имеющихся на данный момент сведениях, есть основания полагать, что взрыв мог быть вызван преднамеренно", - сообщила ведущий прокурор Южной окружной прокуратуры Кайри Калдоя.

По данным портала телерадиовещания ERR, погибший ранее привлекался к ответственности за нарушения общественного порядка, езду на машине без прав, вождение транспортного средства в состоянии опьянения.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Эстония Тарту

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