Уходящая с поста канцлера Меркель посетит РФ 20 августа

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию, а 22 августа - Украину, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Он отметил, что Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Совершенно очевидно, что она встретится с президентом", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Зайберт добавил, что пока не может сообщить остальных деталей программы визита.

Пресс-служба Кремля подтвердила, что в пятницу, 20 августа, в Москве пройдут переговоры президента РФ с канцлером ФРГ. "Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - говорится в сообщении.

В последний раз Меркель приезжала в Россию в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября, на этих выборах канцлер Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру, вместо нее на пост канцлера партия ХДС выдвинет Армина Лашета.