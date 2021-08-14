В США военная база была заблокирована после сообщений о неизвестном вооруженном

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Военная база в Вашингтоне была заблокирована на полтора часа в пятницу после того, как вооруженный человек появился на ее территории, сообщает Associated Press.

База Анакостия-Боллинг опубликовала на своей странице в Facebook заметку, в которой говорится, что необходимо делать в случае встречи с вооруженным человеком.

"Если вы встретите человека и у вас есть безопасный маршрут, БЕГИТЕ", - говорится сообщении в первые моменты блокировки.

Позже вооруженный был задержан и передан в Столичное полицейское управление, сообщили представители базы. Блокировка была снята около 3 часов дня.

На базе Анакостия-Боллинг на юго-востоке Вашингтона размещены подразделения ВВС, морской пехоты и береговой охраны, а также служба криминальных расследований ВМС США и штаб-квартира разведывательного управления Министерства обороны.