20 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с газом в Ливане
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Жертвами взрыва автоцистерны с газом в Ливане стали не менее 20 человек, еще семеро получили ранения, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на ливанский Красный крест.
Взрыв произошел в районе Аккар. По сообщению телеканала, на видео в социальных сетях видно, как несколько машин скорой помощи прибыли на место взрыва и оказывают помощь пострадавшим.
В сообщении также говорится, что 22 подразделения ливанского Красного креста были задействованы для оказания помощи пострадавшим.
"Наши команды работают над транспортировкой тел погибших и раненых в больницы", - информировал ливанский Красный крест в твиттере.
At least eight people have been killed and up to 100 others injured when a gas tanker exploded in the Tleil area of #Lebanon"s Akkar district, according to media reports.https://t.co/7ykoxCUopI pic.twitter.com/l1AfnhTeux— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 15, 2021