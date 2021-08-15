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20 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с газом в Ливане

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Жертвами взрыва автоцистерны с газом в Ливане стали не менее 20 человек, еще семеро получили ранения, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на ливанский Красный крест.

Взрыв произошел в районе Аккар. По сообщению телеканала, на видео в социальных сетях видно, как несколько машин скорой помощи прибыли на место взрыва и оказывают помощь пострадавшим.

В сообщении также говорится, что 22 подразделения ливанского Красного креста были задействованы для оказания помощи пострадавшим.

"Наши команды работают над транспортировкой тел погибших и раненых в больницы", - информировал ливанский Красный крест в твиттере.

Ливан

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