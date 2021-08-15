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В итальянский медицинский центр в Кабуле доставлено около 80 раненых

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В итальянский медицинский центр "EMERGENCY" доставлено почти 80 раненых, сообщили представители клиники в твиттере.

"Доставлено около 80 раненых. Сейчас наша больница заполнена, мы добавили 13 дополнительных коек, и мы можем принимать только самые серьезные случаи: пациентов, нуждающихся в срочной и жизненно важной помощи", - говорится в сообщении центра.

Неправительственный центр оказывает медицинскую помощь в Афганистане с 1999 года. У организации в настоящее время есть больницы в Кабуле, Лашкаргох и Анабе, а также пункты первой помощи по всей стране.

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