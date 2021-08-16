ВВП Японии во II квартале вырос на 0,3%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ВВП Японии во втором квартале 2021 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, показали официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение японской экономики на 0,2%.

По пересмотренным данным, в первом квартале объем ВВП снизился на 0,9%, а не на 1%, как сообщалось ранее.

Япония смогла избежать рецессии, в частности, благодаря потребительским расходам, которые выросли во втором квартале, на фоне активизации кампании по вакцинации от COVID-19. Частное потребление в стране в апреле-июне увеличилось на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

Капиталовложения бизнеса повысились на 1,7%, государственные расходы - на 0,5%.

Объем экспорта вырос по итогам четвертого квартала подряд - на 2,9%, импорта - по итогам третьего квартала подряд, на 5,1%.

В пересчете на годовые темпы японский ВВП в апреле-июне увеличился на 1,3%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 0,7%, сообщает Trading Economics. В первом квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП страны упал на 3,7%, а не на 3,9%.