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В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Самолет ВВС Афганистана разбился на территории Узбекистана, сообщило в понедельник министерство обороны республики.

По его данным, инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области (юг страны, граничит с Афганистаном) вечером 15 августа, пострадал один военнослужащий правительственных войск Афганистана, спрыгнувший с парашютом.

Как отмечают в Минобороны, проводится расследование происшествия.

Ранее в узбекском сегменте соцсетей распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана.

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