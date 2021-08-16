В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Самолет ВВС Афганистана разбился на территории Узбекистана, сообщило в понедельник министерство обороны республики.
По его данным, инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области (юг страны, граничит с Афганистаном) вечером 15 августа, пострадал один военнослужащий правительственных войск Афганистана, спрыгнувший с парашютом.
Как отмечают в Минобороны, проводится расследование происшествия.
Ранее в узбекском сегменте соцсетей распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана.
В Узбекистане упал самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана https://t.co/HF0IzCwhxh pic.twitter.com/he5Kraxm9D— ИА 24.kg (@_24_kg) August 16, 2021