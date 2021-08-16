Число погибших в результате наводнения в Турции достигло 72

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Число жертв наводнений и селей в причерноморских районах Турции достигло 72, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Большинство случаев гибели людей пришлось на район Кастамону. Поисковые работы продолжаются, остается неизвестной судьба 47 человек из Кастамону и Синопа.

Дожди, спровоцировавшие наводнение, обрушились на северные районы Турции 11 августа.

Ранее этим летом Турция столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись из-за жаркой, ветреной и сухой погоды. Сообщается, что почти все очаги возгорания удалось взять под контроль.