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Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 1419 человек

Количество раненых выросло до 6 тыс. человек

Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 1419 человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В понедельник число жертв от субботнего землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек, а число раненых-до 6 тысяч человек, сообщает Associated Press.

Последствия землетрясения на Гаити

Многим пострадавшим пришлось ждать помощи под палящей жарой. Больница на юго-западе Гаити была настолько переполнена пациентами, что многим приходилось лежать во внутренних двориках, коридорах и верандах.

Землетрясение магнитудой 7,2 у берегов Гаити разрушило города и вызвало оползни, которые затруднили спасательные работы.

Ранее, 15 августа, сообщалось о 1297 тыс. погибших и около 5,7 тысяч раненых. По сообщениям СМИ, больницы многих городов перегружены пациентами, людям не сразу удается получить медицинскую помощь.

США, Чили, Панама, Колумбия и некоторые другие страны Латинской Америки выразили готовность оказать помощь Гаити в преодолении последствий землетрясения.

По прогнозам, в начале следующей недели в регион придет тропический шторм Грейс, который принесет ураганные ветры и проливные дожди, есть риск внезапных наводнений.

Гаити

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