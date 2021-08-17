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Ракета Vega успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель легкого класса Vega Европейского космического агентства (ESA), стартовавшая во вторник, успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 4 аэрокосмической корпорации Airbus Defence and Space и еще четыре европейских сверхмалых аппарата, сообщила компания-оператор Arianespace.

Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 03:47 по парижскому времени (в 04:47 мск).

Спутник Pleiades Neo 4 создан на основе самых передовых технологий в сфере мониторинга Земли. Он позволяет делать снимки сверхвысокого разрешения до 30 см. Аппарат весом 925 кг станет вторым в группировке из четырех спутников Pleiades Neo, которые планируется запустить на орбиту по заказу корпорации Airbus Defence and Space, предоставляющей услуги как для коммерческого сектора, так и оборонного. Спутник выведен на солнечно-синхронную орбиту.

В качестве сопутствующей полезной нагрузки ракета-носитель Vega вывела на орбиту четыре мини-спутника (кубсата). Среди них - аппарат французского стартапа UnseenLabs BRO-4 весом 6 кг. Он предназначен для мониторинга морского движения. Компания UnseenLabs планирует создать орбитальную группировку из десятков таких аппаратов, которые будут отслеживать морские суда, отключающие свои транспондеры автоматической системы идентификации (AIS) для сокрытия своего местоположения. На орбиту также выведены три исследовательских кубсата ESA - SUNSTORM, LEDSAT и RADCUBE.

Ракета-носитель Vega разработана совместными усилиями ESA и Итальянского космического агентства (ASI). При этом наибольший вклад в проект внесла Италия. Vega имеет четыре ступени. Она может выводить на орбиту полезную нагрузку массой до 1,5 тонн.

Это уже второй запуск ракеты Vega в текущем году и 19-й с начала ее использования. Свой первый полет она совершила 13 февраля 2012 года. Два запуска оказалась неудачными. В частности, запуск ракеты Vega, который состоялся 17 ноября 2020, окончился аварией. Носитель вскоре после старта упал в океан. Vega должна была вывести на орбиту испанский оптический спутник дистанционного зондирования Земли SEOSAT-Ingenio и французский метеорологический спутник Taranis. Оба аппарата были потеряны. По данным расследования, катастрофа произошла из-за неверного подключения проводов на заводе итальянской компании Avio во время монтажа четвертой ступени.

Vega ESA ASI Pleiades Neo 4

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