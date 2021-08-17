В Японии умер "крестный отец судоку"

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Японии умер издатель и популяризатор головоломок с числами судоку Маки Кадзи, пишет Guardian со ссылкой на заявление японского издательства Nikoli. Ему было 69 лет, он умер 10 августа дома от рака.

Кадзи усовершенствовал существующую цифровую головоломку в середине 80-х, когда уже начал работать в издательстве Nikoli. Он их регулярно публиковал, обсуждал с читателями и в итоге стал выпускать журнал с судоку раз в квартал. От дел он отошел только в июле 2021 года из-за болезни.

За пределами Японии судоку стали популярны примерно два десятка лет назад, когда их начали печатать и другие газеты. По приблизительным оценкам, сейчас в мире около 100 млн человек регулярно занимается разгадыванием этих кроссвордов, что, как считается, помогает тренировать мозг, сохранять память и способность концентрироваться. С 2006 году проводятся ежегодные чемпионаты по разгадыванию судоку.

Считается, что в основе судоку лежит головоломка, изобретенная швейцарским математиком XVIII века Леонидом Эйлером, а Кадзи прежде всего принадлежит заслуга в ее популяризации и изобретении названия - сокращения японской фразы "каждая цифра встречается только один раз".