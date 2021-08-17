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Итальянский медцентр в Кабуле сообщил о госпитализации 8 тяжело раненных за сутки

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В итальянский неправительственный медицинский центр EMERGENCY в Кабуле продолжают поступать раненые, сообщается во вторник в его твиттере.

"В нашу больницу в Кабуле вчера госпитализированы восемь раненых в тяжелом состоянии, еще 46 людей с менее серьезными ранениям - в другие больницы. Девять человек скончались по прибытии. На данный момент занято 99 коек", - говорится в сообщении.

В понедельник сотрудники этого медцентра сообщили, что к ним в больницу поступают раненные в кабульском аэропорту.

"Мы принимаем пациентов из аэропорта. Сегодня утром в нашей больнице 115 раненых. Мы стараемся освободить как можно больше коек для приема и обратились за помощью в другие больницы для переправки к ним пострадавших", - говорится в сообщении.

Неправительственный медицинский центр оказывают экстренную помощь жертвам боевых действий. Отмечается, что больницы в Кабуле, Лашкаргох и Анабахе, а также их пункты первой помощи в отдаленных районах открыты и продолжают оказывать помощь нуждающимся.

Афганистан Кабул

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