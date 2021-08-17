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Российский наркоторговец задержан в Колумбии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Колумбии задержали гражданина РФ, подозреваемого в организации преступного сообщества контрабандистов-наркоторговцев, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В городе Медельин республики Колумбия задержан один из предполагаемых лидеров преступного сообщества. (...) Решается вопрос о его экстрадиции из республики Колумбия в РФ", - сказала Волк журналистам.

По словам представителя МВД, задержанный гражданин РФ подозревается в организации канала контрабанды произведенных в Южной Америки наркотиков через Испанию в Россию для последующего сбыта. Сейчас полицейские устанавливают его возможные связи с колумбийскими наркокартелями.

Как отметила Волк, задержание россиянина стало частью масштабной работы российской полиции по перекрытию международных каналов поставок крупных партий запрещенных веществ. Задержание в Колумбии проводилось сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из НЦБ Интерпола МВД России и Управления международного сотрудничества МВД России при содействии иностранных партнеров в рамках операции "Курская дуга".

Ранее сообщалось, что в апреле сотрудники правоохранительных органов задержали шесть участников преступного сообщества. В ходе 18 обысков у них изъяли более 130 кг различных наркотических средств.

Против участников преступной организации возбуждены уголовные дела по статьям 30, 228.1 и 210 УК РФ (приготовление к преступлению, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и организация преступного сообщества). Задержанные арестованы.

По словам Волк, всего в международный розыск объявили трех фигурантов. Один из них уже задержан и находится под арестом.

Колумбия Россия

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