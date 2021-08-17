Боррель счел необходимыми контакты ЕС с новыми властями Афганистана

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Брюссель должен контактировать с теми людьми, которые контролируют в данный момент Кабул, чтобы предотвратить потенциальный миграционный и гуманитарный кризис. Об этом заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы должны контактировать с властями в Кабуле, кем бы они ни были", - заявил Боррель, имея в виду боевиков "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Он отметил, что "мы должны говорить с ними, чтобы предотвратить потенциальную гуманитарную, миграционную катастрофу, а также гуманитарный кризис". Глава дипломатии ЕС добавил, что одной из задач ЕС является эвакуация из Кабула сотен работавших на Евросоюз афганцев.

Боррель подчеркнул, что готовность к таким контактам не означает, что ЕС уже готов признать талибов законными властями Афганистана.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также заявил о необходимости наращивать взаимодействия с рядом стран, в том числе Россией, для обеспечения стабильной и безопасной ситуации в Афганистане.

По его словам, ЕС следует взаимодействовать с "ключевыми игроками", среди которых он назвал, в частности Иран, Китай и Россию.

"Наше взаимодействие с этими странами должно стать более активным", - сказал глава дипломатии ЕС на онлайн пресс-конференции.