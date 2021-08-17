В Абхазии спасли двух российских туристов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС Абхазии эвакуировали с горного перевала Химса двух российских туристов с травмами, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Туристы были доставлены вертолетом в Сухум, а затем госпитализированы. У них переломы ног, отмечается в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, российская туристическая группа из 14 человек находится на перевале Химса около двух недель. Туристы обратились к спасателям с просьбой об эвакуации двух своих товарищей.

В ведомстве также уточнили, что это третья группа туристов на перевале Химса, которой понадобилась экстренная помощь МЧС нынешним летом.