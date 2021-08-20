Apple отложила выход сотрудников на рабочие места до 2022 года

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc. отложила выход своих сотрудников в США на рабочие места до января 2022 года на фоне распространения более опасного штамма COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ компании.

Магазины и офисы компания закрывать не намерена, говорится в сообщении.

В июле, когда в США начал все больше распространяться штамм "дельта", Apple была одной из первых, кто перенес выход своих работников в офисы хотя бы на три дня в неделю до октября. Ранее компания рассчитывала, что сотрудники смогут вернуться на рабочие места в сентябре.

Другие крупные американские компании, которые относятся к технологическому сектору экономики, также откладывают выход сотрудников в офисы до следующего года, отмечает MarketWatch. Среди них интернет-ритейлер Amazon, сервис доставки еды DoorDash и сервис заказа такси Lyft,