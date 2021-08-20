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60% инвесторов поколения Z в США признались в совершении сделок пьяными

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Около 60% американцев в возрасте от 18 до 24 лет (поколение Z), совершали сделки на фондовом рынке пьяными, показал опрос вебсайта MagnifyMoney.

Среди поколения беби-бумеров (56-75 лет) только 9% осуществляли "пьяные" сделки. Среди милениалов (25-40 лет) в этом признались 41% респондентов, среди поколения X (41-55 лет) - 31%.

Общее количество респондентов, утвердительно ответивших на вопрос об осуществлении ими операций на фондовом рынке в состоянии алкогольного опьянения, составило 32%.

66% опрошенных сообщили о принятии импульсивных решений во время торгов, о которых впоследствии они пожалели.

Опрос проводился среди более тысячи американцев в июне 2021 года.

"Легко представить, насколько употребление алкоголя во время торгов стало возможным сегодня благодаря наличию мобильных приложений. Раньше инвестору приходилось связываться со своим брокером по телефону из бара", - отмечает автор исследования Камарон Макнэйр.

США MagnifyMoney

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