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Путин и Эрдоган договорились о координации по афганской тематике

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике", - говорится в сообщении.

В ходе разговора были также затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики, сообщили в пресс-службе.

Путин и Эрдоган также обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа самолета Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого находились и российские, и турецкие граждане. "Эрдоган подчеркнул при этом значительный вклад российских летчиков в борьбу с лесными пожарами в республике и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь", - отметили в Кремле.

Условлено о дальнейших личных контактах, добавили в пресс-службе.

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Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган

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