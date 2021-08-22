Жертвами наводнения в штате Теннеси стали не менее восьми человек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Не менее восьми человек, включая двух малолетних детей, погибли, еще более 30 человек числятся пропавшими без вести в американском штате Теннеси в результате наводнения в минувшую субботу, сообщило агентство Associated Press со ссылками на местные власти.

В округе Хамфрис штата размыты многочисленные дороги, наблюдаются серьезные перебои со связью, в том числе мобильной, смыты несколько домов.

По данным Национальной метеорологической службы, общее количество осадков в субботу побило суточный рекорд в 24 см, который был зафиксирован в 2010 году.