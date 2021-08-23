Экипаж молдавского вертолета, застрявшего в Афганистане, эвакуирован в Пакистан

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Все члены экипажа молдавского вертолета, заблокированного в Афганистане, находится в Исламабаде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Накануне двое граждан Молдавии были эвакуированы из Кабула в Исламабад при содействии ООН и Румынии.

В сообщении ведомства поясняется, что 23 августа оставшиеся четыре пилота получили доступ к своему вертолету, и на нем прилетели в Исламабад.

В социальных сетях опубликовано видео молдавского экипажа, который прилетел из Кабула в Исламабад. Глава компании VALAN, которой принадлежит вертолет, ранее заявлял, что, возможно, пилоты продолжат работу по контракту с ООН и пока не вернутся в Молдавию.

Ранее сообщалось, что шестеро молдавских пилотов оказались заблокированными в Афганистане. Они работали на молдавском вертолете по контракту со Всемирной продовольственной программой ООН.