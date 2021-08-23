Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Экипаж молдавского вертолета, застрявшего в Афганистане, эвакуирован в Пакистан

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Все члены экипажа молдавского вертолета, заблокированного в Афганистане, находится в Исламабаде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Накануне двое граждан Молдавии были эвакуированы из Кабула в Исламабад при содействии ООН и Румынии.

В сообщении ведомства поясняется, что 23 августа оставшиеся четыре пилота получили доступ к своему вертолету, и на нем прилетели в Исламабад.

В социальных сетях опубликовано видео молдавского экипажа, который прилетел из Кабула в Исламабад. Глава компании VALAN, которой принадлежит вертолет, ранее заявлял, что, возможно, пилоты продолжат работу по контракту с ООН и пока не вернутся в Молдавию.

Ранее сообщалось, что шестеро молдавских пилотов оказались заблокированными в Афганистане. Они работали на молдавском вертолете по контракту со Всемирной продовольственной программой ООН.

Афганистан Пакистан Молдавия

Новости

Минобороны Польши задумало построить стену на границе с Белоруссией

Минобороны Польши задумало построить стену на границе с Белоруссией

Борисов счел возможными поставки военной техники граничащим с Афганистаном странам

Борисов счел возможными поставки военной техники граничащим с Афганистаном странам
Афганистан во власти талибов

Талибы назначили исполняющего обязанности главы Центробанка Афганистана

Афганистан во власти талибов

Талибы сообщили, что окружили своих противников в Панджшере

Талибы сообщили, что окружили своих противников в Панджшере

Корабли Северного флота вошли в порт Алжира после отказа Испании пустить их в Сеуту

Корабли Северного флота вошли в порт Алжира после отказа Испании пустить их в Сеуту

Зеленский заявил, что в одиночку Киев не вернет Крым

Зеленский заявил, что в одиночку Киев не вернет Крым
Пандемия коронавируса

В Израиле детей старше 12 лет будут прививать от COVID в школах

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 августа

Афганистан во власти талибов

Британия продлила крайний срок эвакуации из Кабула до субботы

Британия продлила крайний срок эвакуации из Кабула до субботы

Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и других российских компаний

Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и других российских компаний
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');