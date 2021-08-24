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Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в сентябре

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на сегменте высокого уровня 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет 21-27 сентября в Нью-Йорке.

Соответствующее распоряжение президента России опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

В состав российской делегации, среди прочих, войдет курирующий деятельность международных организаций заместитель Лаврова Сергей Вершинин, директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, а также председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Кроме того, в списке в качестве члена делегации указан председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, которому США в 2019 году отказали в визе для участия в Генассамблее ООН. Тогда, помимо Слуцкого, отказ в американской визе получили 10 сотрудников МИД РФ, занимавший в то время пост главы комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, а также глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В 2020 году юбилейная 75-я сессия Генассамблеи ООН прошла в виртуальном формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

МИД ООН Сергей Лавров

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