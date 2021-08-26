Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

McDonald's убрал молочные коктейли из меню по всей Великобритании

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's убрала молочные коктейли из меню во всех своих 1250 ресторанах в Великобритании из-за проблем с поставками по причине нехватки водителей грузовиков, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение компании.

"Как и многие другие ритейлеры, мы испытываем проблемы, вызванные перебоями в цепочках поставок, которые влияют на доступность некоторых наших продуктов. Бутилированные напитки и молочные коктейли временно недоступны в наших ресторанах в Англии, Шотландии и Уэльсе", - отмечается в сообщении компании.

В последнее время в Великобритании усилился дефицит товаров, вызванный проблемами с поставками. Виной этому стало сочетание двух факторов - Brexit и пандемии COVID-19, отмечает MarketWatch.

В миреВ британских пабах из-за проблем с поставками заканчивается пивоЧитать подробнее

Во-первых, выход Великобритании из ЕС в конце прошлого года усложнил гражданам европейских стран получение разрешений на работу в Великобритании. Во-вторых, ограничения, вызванные пандемией COVID-19, привели к многочисленным переносам выхода на работу водителей грузовиков, только что сдавших экзамен, сообщила Ассоциация автомобильных грузоперевозок Великобритании. По ее данным количество водителей в Великобритании сократилось на 100 тыс. по сравнению с допандемийным периодом (тогда их число было 600 тыс.).

McDonald's - не единственная компания отрасли, сталкивающаяся с описанной проблемой. На прошлой неделе сеть кафе Nando's, специализирующаяся на блюдах из курицы, временно закрыла около 50 своих точек из-за дефицита куриной продукции. Сеть ресторанов быстрого питания KFC предупредила, что проблемы в цепочках поставок могут привести к удалению некоторых блюд из меню.

Супермаркеты Великобритании тоже сообщили о проблемах с поставками некоторых товаров.

Правительство Великобритании в свою очередь для преодоления проблем с поставками временно увеличило количество часов, которое водители грузовиков могут находится за рулем, отмечает MarketWatch.

McDonalds Великобритания

Новости по теме

Новости

В Белоруссии не стали заводить дело по жалобам 680 человек на насилие силовиков на протестах

В Белоруссии не стали заводить дело по жалобам 680 человек на насилие силовиков на протестах
Афганистан во власти талибов

Талибы назначили руководителей силовых структур

Талибы назначили руководителей силовых структур
Афганистан во власти талибов

Талибы запретят музыку в Афганистане

Талибы запретят музыку в Афганистане
Афганистан во власти талибов

Посол РФ сообщил о гибели порядка 50 человек в аэропорту Кабула

Посол РФ сообщил о гибели порядка 50 человек в аэропорту Кабула
Афганистан во власти талибов

Россия накануне эвакуировала 360 граждан РФ, около 100 остались в Афганистане

Россия накануне эвакуировала 360 граждан РФ, около 100 остались в Афганистане
Афганистан во власти талибов

Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Во Франции осужден условно заподозренный в связях с талибами афганский беженец

Афганистан во власти талибов

Талибы предупредили об опасности со стороны ИГ в районе аэропорта Кабула

Талибы предупредили об опасности со стороны ИГ в районе аэропорта Кабула

Что случилось этой ночью: четверг, 26 августа

Афганистан во власти талибов

Великобритания и США предупредили об угрозе безопасности в аэропорту Кабула

Великобритания и США предупредили об угрозе безопасности в аэропорту Кабула
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');