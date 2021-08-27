Эксперт предположил создание Китаем через пару лет сверхзвукового вакуумного поезда

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Принципиальных сложностей для создания сверхзвукового поезда, движущегося в вакуумном тоннеле, нет, такой транспорт появится в ближайшее время, считает академик РАН, научный руководитель Института теоретической и прикладной механики Василий Фомин.

"Принципиальных трудностей с точки зрения науки и техники нет", - сказал он в ходе дискуссии на форуме "Технопром-2021" в пятницу, отвечая на вопрос о перспективах создания вакуумного поезда, движущегося со скоростью 1200 км в час.

Академик напомнил, что впервые идея вакуумного поезда, которому не мешает сопротивление воздуха, была предложена российским ученым в начале XX века, на протяжении столетия разные страны становились лидерами в скоростном движении.

"По-видимому, первыми поезд года через два запустят китайцы", - сказал он.

Со своей стороны, новосибирский губернатор Андрей Травников отметил, что из-за дороговизны инфраструктуры такой транспорт может оказаться экономически неэффективным.