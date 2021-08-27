Лавров заявил, что не будет просить об отмене санкций ЕС против РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал в ходе поездки в Италию антироссийские санкции ЕС, не намерен никого просить об их отмене.

"Это неправда, мы этой темы не касались. У меня много свидетелей, и в нашей делегации, и в итальянской делегации. Тут не должно быть ничего удивительного, мы неоднократно говорили, что санкционную тематику не собираемся обсуждать с теми странами, которые этими санкциями пользуются как инструментом в отсутствие иных методов продвижения внешней политики", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Таким образом он прокомментировал сообщения итальянских СМИ о том, что в ходе поездки в Италию "российский министр намерен просить у итальянского коллеги Луиджи Ди Майо конструктивного подхода в вопросах санкций".

"Никогда мы не будем ни у кого выпрашивать каких-то послаблений. Я приехал в эти три страны - Венгрию, Австрию и Италию - по одной простой причине: меня сюда пригласили. Мы всегда ценим возможность для такого конкретного, честного, взаимовыгодного диалога", - добавил глава МИД РФ.