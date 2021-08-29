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Три человека стали жертвами ДТП в Киргизии с участием автобуса МВД

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием спецтранспорта МВД Киргизии, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Управления внутренних дел города Ош.

"Автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с автобусом, в котором находился отряд специального назначения МВД. ДТП произошло в пригороде Оша, на месте погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле", - сказал представитель пресс-службы.

"По предварительным данным, Daewoo Matiz столкнулся с автобусом, который стоял на обочине встречной полосы, пытаясь совершить обгон", - отметил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, начато досудебное разбирательство.

Киргизия Оша

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