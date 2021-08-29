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В Бразилии жену убитого греческого посла осудили на 31 год

В Бразилии жену убитого греческого посла осудили на 31 год
Автомобиль посла Греции Кириакоса Амиридиса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бразильянка Франсуаза де Соуза Оливейра приговорена к 31 году тюрьмы по делу об убийстве ее мужа, бывшего посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса. Суд проходил в Бразилии, напоминает "Би-би-си".

Останки дипломата были найдены в сгоревшей машине в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Позднее выяснилось, что у жены Амиридиса был роман с офицером военной полиции Серхио Гомешем. Он признался, что убил посла по просьбе любовницы, и был приговорен к 22 годам тюрьмы.

Еще одного фигуранта дела - родственника Гомеша - признали невиновным по делу об убийстве, тем не менее он уже провел один год за решеткой за помощь в сокрытии тела.

59-летний Амиридис был консулом в Рио-де-Жанейро в 2001-04 гг., в 2016 году он вернулся в Бразилию в качестве посла. На Франсуазе де Соуза Оливейре он женился в 2004 году, у них есть дочь.

Незадолго до своей гибели дипломат отправился из Бразилиа в Нова-Игуасу, чтобы провести рождественские праздники с женой и ее родителями.

Де Соуза Оливейра заявила в полицию о его исчезновении, сообщив, что супруг уехал на арендованной машине без каких-либо объяснений.

Сгоревшую машину нашли на следующий день. В квартире, где остановились супруги, были найдены следы крови. По версии следствия, его убили именно там.

Бразилия Греция Кириакос Амиридис

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