В США с помощью микробов создали мышечный белок и волокна из него жестче кевлара

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Исследователи из инженерной школы Маккелви при Вашингтонском университете в Сент-Луисе разработали метод синтетической химии для полимеризации белков с помощью бактерий. Об этом сообщает портал научной информации Phys.org.

"Это позволило микробам производить высокомолекулярный мышечный белок титин, который затем превращался в волокна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что титин, один из трех основных белковых компонентов мышечной ткани, в природе является самым крупным среди белков, и ранее исследователи пытались разработать материалы со свойствами, аналогичными свойствам мышц, например, для робототехники.

Необходимо было обойти некоторые из проблем, которые обычно мешают бактериям продуцировать крупные белки. Для этого исследовательская группа разработала бактерии, которые объединяют меньшие сегменты белка в полимеры сверхвысокой молекулярной массы, примерно в 50 раз большей, чем размер среднего бактериального белка.

Затем ученые использовали процесс мокрого прядения, чтобы превратить белки в волокна диаметром около десяти микрон, что составляет одну десятую толщины человеческого волоса.

Группа проанализировала структуру этих волокон, чтобы определить молекулярные механизмы, которые обеспечивают уникальное сочетание их исключительной прочности и демпфирующей способности.

По мнению ученых, помимо одежды или защитной брони (волокна жестче, чем кевлар – материал, используемый в пуленепробиваемых жилетах), титиновые волокна имеют множество потенциальных биомедицинских применений.

"Поскольку он почти идентичен белкам, содержащимся в мышечной ткани, этот синтетический материал предположительно является биосовместимым и поэтому может быть отличным материалом для швов, тканевой инженерии и так далее", - говорится в сообщении.