Парламент Эстонии не смог избрать президента в ходе первого тура голосования

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии на внеочередной сессии в понедельник в ходе первого тура выборов президента не смог избрать главу государства.

За единственного зарегистрированного кандидата, директора Национального музея Алара Кариса проголосовали 63 депутата из 101, 16 не поставили отметки в бюллетенях. В голосовании приняли участие 79 депутатов.

Для избрания кандидату нужно было набрать голоса не менее двух третей депутатского состава, иными словами заручиться поддержкой не менее 68 парламентариев.

Кандидатуру Кариса выдвинули обе правящие в Эстонии партии: Реформ и Центра, у которых 59 депутатов парламента. Они надеялись на поддержку оппозиционных партий "Отечество" (12 голосов) и Социал-демократической партии (11 голосов), которые перед голосованием заявили, что предоставляют своим депутатам свободу выбора: они могут голосовать, не придерживаясь партийной дисциплины, за любого кандидата. Однако большинство оппозиционеров не поддержало кандидата от правящих партий.

Как сообщила Республиканская избирательная комиссия, во вторник в 12:00 состоится второй тур голосования, на который можно будет выдвинуть кандидатов в тот же день утром с 8 до 10 часов. Если и во втором туре президент избран не будет, в тот же день в 16:00 начнется третий ранд голосования.

Если и третий тур голосования окажется безрезультативным, выборы продолжатся в коллегии выборщиков численностью в 208 человек, состоящей из депутатов парламента и представителей местных самоуправлений. Но если и в коллегии выборщиков не удастся избрать президента, право выбора главы государства вновь переходит к парламенту, и процедура повторяется заново в вышеописанной последовательности.

Ранее о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок заявила нынешний президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), а также экс-спикер парламента Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas), известный своими антироссийскими выступлениями, не поддерживающий ратификацию эстонско-российского пограничного договора и требующий передать Эстонии часть российских земель в Псковской и Ленинградской областях.

Однако, по мнению СМИ и аналитиков, у них мало шансов быть избранными в парламенте, и они надеются прохождение в коллегии выборщиков.