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Макрон и Токаев обсудили ситуацию в Афганистане

Главы государств договорились о регулярных контактах ведомств по вопросам региональной безопасности

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Франции Эммануэль Макрон и Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Беседа состоялась в минувший вторник по инициативе французской стороны.

"Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон обстоятельно обменялись мнениями по ситуации в Афганистане. Президенты достигли договоренности о регулярных контактах соответствующих ведомств двух стран по вопросам региональной стабильности, безопасности. Данная работа будет проводиться как на двустороннем уровне, так и в ООН, а также в других международных форматах", - отмечается в сообщении.

По просьбе французского президента Токаев проинформировал о подходах Казахстана к развитию ситуации в Афганистане и мерах, принятых правительством по эвакуации граждан западных стран и самих афганцев.

"Эммануэль Макрон положительно оценил решение Казахстана разместить на своей территории сотрудников Миссии ООН по содействию Афганистану и других агентств Всемирной организации", - отмечается в сообщении.

В ходе беседы стороны также подробно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. По информации пресс-службы, Макрон выразил заинтересованность в дальнейшем углублении торгово-экономических и политических контактов с Казахстаном. Лидеры двух стран договорились сосредоточить внимание на реализации якорных проектов, которые позволят "придать импульс казахстанско-французскому сотрудничеству".

Хроника 18 июля – 01 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Франция Эммануэль Макрон Казахстан Касым-Жомарт Токаев Афганистан

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