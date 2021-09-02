Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

США на год продлили запрет на поездки в КНДР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Госдеп США продлил запрет на поездки американских граждан в Северную Корею еще на год, сообщает агентство Associated Press.

"Государственный департамент определил, что для граждан США по-прежнему существует серьезный риск ареста и длительного содержания под стражей, представляющий непосредственную угрозу их физической безопасности", - говорится в уведомлении госдепа, опубликованном на сайте официального журнала Федерального правительства США.

"Соответственно, все паспорта США остаются недействительными для поездок в КНДР, по КНДР или через страну, если они специально не подтверждены для таких поездок", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что продление ограничения на поездки в КНДР истекает 31 августа 2022 года, если не будет продлено или отменено госсекретарем США ранее.

Запрет впервые был введен в 2017 году тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном после кончины в США американского студента Отто Уормбиера, который заболел, отбывая заключение в северокорейской тюрьме, и после этого в состоянии комы был выслан на родину, где скончался вскоре после возвращения.

США КНДР Нед Прайс

Новости по теме

Новости

МГУ поднялся на 16 позиций в рейтинге университетов мира издания THE

МГУ поднялся на 16 позиций в рейтинге университетов мира издания THE

Байден заявил, что партнерство между Украиной и США крепко как никогда

Байден заявил, что партнерство между Украиной и США крепко как никогда
Пандемия коронавируса

ВОЗ открыла в Берлине центр по предотвращению будущих пандемий

Что произошло за день: среда, 1 сентября

Афганистан во власти талибов

Талибы решили назначить верховным руководителем Афганистана своего лидера

Талибы решили назначить верховным руководителем Афганистана своего лидера
Пандемия коронавируса

В отозванных ранее вакцинах Moderna в Японии нашли нержавеющую сталь

В отозванных ранее вакцинах Moderna в Японии нашли нержавеющую сталь

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти
Афганистан во власти талибов

Талибы пригрозили войной жителям Панджшера, если те не сдадутся

Талибы пригрозили войной жителям Панджшера, если те не сдадутся

Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО

Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО

Талибы на 90-95% завершили формирование нового правительства

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');