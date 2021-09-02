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В Китае запретят показывать по телевидению недостаточно маскулинных мужчин

В Китае запретят показывать по телевидению недостаточно маскулинных мужчин
Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Власти Китая запретили телеканалам показывать мужчин с женственной внешностью и приказало телевещательным компаниям пропагандировать "революционную культуру". Об этом сообщает в четверг агентство Associated Press.

Телевещательные компании теперь должны будут "положить конец мужчинам-неженкам и прочей ненормальной эстетике", сообщили в ведомстве, курирующем китайский телеэфир.. Теперь каналы обязаны избегать продвижения "вульгарных интернет-знаменитостей", а также преклонения перед богатством и славой. Вместо этого будет поощряться изображение "превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма".

Ранее сообщалось, что власти страны боятся, что облик китайских поп-звезд, который они переняли у южнокорейских и японских исполнителей и актеров, не может побудить китайских молодых людей быть более мужественными.

Также в Китае недавно запретили гражданам моложе 18 лет играть в онлайн-игры более трех часов в неделю с полным запретом игр в будни. По мнению правящей партии, это также способствует нездоровой увлеченности знаменитостями.

Более того, в стране ужесточили контроль над самими знаменитостями. Телеканалы теперь не могут показывать звезд, которые "нарушают общественный порядок". Также недавно без объяснения со всех стриминговых сервисов пропала популярная китайская актриса Чжао Вэй, а из титров фильмов и телепрограмм убрали ее имя.

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