Группа АВВА в ноябре выпустит первый за 40 лет студийный альбом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Легендарная шведская поп-группа АВВА в четверг объявила, что 5 ноября 2021 года выпустит новый студийный альбом, сообщают европейские СМИ.

Студийный альбом под названием Abba Voyage станет первым для группы за последние 40 лет.

"Изначально речь шла всего о двух песнях, но потом мы подумали: "Может быть, нам нужно записать еще несколько", - рассказал один из участников группы Бенни Андерссон.

В новом альбоме будет 10 треков. Две композиции – Don't Shut Me Down и I Still Have Faith In You – были представлены во время пресс-конференции группы в четверг.

"Когда мы собрались вместе в студии, я не знала, чего ждать. Но звукозаписывающая студия Бенни (Андерссона - ИФ) такая уютная и комфортная", - поделилась впечатлениями о записи песен для альбома другая участница группы Агнета Фельтског.

Известная шведская музыкальная группа АВВА существует с 1970-х годов. Однако в 1982 году музыканты прекратили совместные выступления.

Группа получила всемирную известность благодаря таким хитам, как Dancing Queen, The Winner Takes It All, Happy New Year, Mamma Mia и Money, Money, Money.