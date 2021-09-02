Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Группа АВВА в ноябре выпустит первый за 40 лет студийный альбом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Легендарная шведская поп-группа АВВА в четверг объявила, что 5 ноября 2021 года выпустит новый студийный альбом, сообщают европейские СМИ.

Студийный альбом под названием Abba Voyage станет первым для группы за последние 40 лет.

"Изначально речь шла всего о двух песнях, но потом мы подумали: "Может быть, нам нужно записать еще несколько", - рассказал один из участников группы Бенни Андерссон.

В новом альбоме будет 10 треков. Две композиции – Don't Shut Me Down и I Still Have Faith In You – были представлены во время пресс-конференции группы в четверг.

"Когда мы собрались вместе в студии, я не знала, чего ждать. Но звукозаписывающая студия Бенни (Андерссона - ИФ) такая уютная и комфортная", - поделилась впечатлениями о записи песен для альбома другая участница группы Агнета Фельтског.

Известная шведская музыкальная группа АВВА существует с 1970-х годов. Однако в 1982 году музыканты прекратили совместные выступления.

Группа получила всемирную известность благодаря таким хитам, как Dancing Queen, The Winner Takes It All, Happy New Year, Mamma Mia и Money, Money, Money.

АВВА

Новости

Что произошло за день: четверг, 2 сентября

В Китае запретят показывать по телевидению недостаточно маскулинных мужчин

В Китае запретят показывать по телевидению недостаточно маскулинных мужчин

США предоставят еще $45 млн Украине на гуманитарные нужды

США предоставят еще $45 млн Украине на гуманитарные нужды

Курс биткойна поднялся выше $50 тысяч

Курс биткойна поднялся выше $50 тысяч

Президент Польши ввел режим ЧП на границе с Белоруссией

Президент Польши ввел режим ЧП на границе с Белоруссией
Пандемия коронавируса

Регулятор ЕС не увидел необходимости в третьей дозе COVID-вакцины

Сноуден заявил о риске передачи данных пользователей смартфонов властям "нехороших" стран

Сноуден заявил о риске передачи данных пользователей смартфонов властям "нехороших" стран
Афганистан во власти талибов

Politico узнало о тайной операции США по эвакуации афганского спецназа

Politico узнало о тайной операции США по эвакуации афганского спецназа

Amazon намерен нанять 55 тысяч сотрудников

Афганистан во власти талибов

Силы сопротивления сообщили о гибели 350 талибов в боях за Панджшер

Силы сопротивления сообщили о гибели 350 талибов в боях за Панджшер
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');