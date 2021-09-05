Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Автомобиль с режиссером Такеши Китано атаковал мужчина с киркой

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В субботу вечером в Токио неизвестный киркой и ножом напал на автомобиль, в котором ехал японский режиссер Такеши Китано, сообщает Kyodo со ссылкой на полицию.

По данным агентства, нападение было совершено возле здания телекомпании TBS Television, где Китано появился в прямом эфире одной из программ. Режиссер и люди, находившиеся с ним, не пострадали.

Нападавший был задержан на месте происшествия. Им оказался житель префектуры Тиба в возрасте примерно 40 лет. Он признал вину в нарушении правил обращения с оружием. Мотив нападавшего не уточняется.

Япония Такеши Китано

Новости

Генсек НАТО высказался против создания независимых вооруженных сил ЕС

Афганистан во власти талибов

Главы МИД G7 проведут встречу по Афганистану с участием России и КНР

Главы МИД G7 проведут встречу по Афганистану с участием России и КНР

Axios узнал о намерении Трампа продать свой отель в Вашингтоне

Афганистан во власти талибов

Талибы применили слезоточивый газ на акции за права женщин в Кабуле

Талибы применили слезоточивый газ на акции за права женщин в Кабуле

Что произошло за день: суббота, 4 сентября

Афганистан во власти талибов

Талибы вновь отсрочили объявление нового правительства Афганистана

Вертолет-дрон совершит тринадцатый полет на Марсе

Вертолет-дрон совершит тринадцатый полет на Марсе
Афганистан во власти талибов

Защитники Панджшера заявили о тяжелых потерях талибов

Сирия согласилась помочь с транзитом газа и электроэнергии в Ливан

Пандемия коронавируса

Во Франции не исключили ослабление режима "санитарных пропусков"

Во Франции не исключили ослабление режима "санитарных пропусков"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');