Автомобиль с режиссером Такеши Китано атаковал мужчина с киркой

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В субботу вечером в Токио неизвестный киркой и ножом напал на автомобиль, в котором ехал японский режиссер Такеши Китано, сообщает Kyodo со ссылкой на полицию.

По данным агентства, нападение было совершено возле здания телекомпании TBS Television, где Китано появился в прямом эфире одной из программ. Режиссер и люди, находившиеся с ним, не пострадали.

Нападавший был задержан на месте происшествия. Им оказался житель префектуры Тиба в возрасте примерно 40 лет. Он признал вину в нарушении правил обращения с оружием. Мотив нападавшего не уточняется.