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Военные из Казахстана прибыли в Белоруссию на учения "Запад-2021"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Военные из Казахстана прибыли в Белоруссию на учения "Запад-2021".

"Военнослужащие Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении "Запад 2021", - говорится в телеграм-канале Минобороны в воскресенье.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в начале августа пригласил казахстанских военных принять участие в учениях "Запад-2021

Практические действия войск в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии.

Запад-2021

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