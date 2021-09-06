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Американца задержали за нарушение границы Южной Осетии и выдворили в Грузию

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Южной Осетии задержан гражданин США, который нарушил госграницу, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе КГБ республики.

"26 августа сотрудниками ПС КГБ Южной Осетии в районе н.п. Верхний Ерман (Дзауский район) был задержан нарушитель госграницы с Грузией. Им оказался гражданин США Джексон Пол Крамер 1997 года рождения, уроженец штата Северная Каролина", - сообщили в КГБ.

Крамер рассказал, что приехал в Грузию 14 августа, чтобы пройти по пешеходному маршруту вдоль всего Главного Кавказского хребта, начиная от границы с Азербайджаном, заканчивая побережьем Абхазии, через территорию Южной Осетии.

"Касаясь причин незаконного пересечения государственной границы Южной Осетии и Грузии, гражданин США пояснил, что, находясь в Америке и сразу после прибытия в Грузию он не смог через официальные американские и грузинские СМИ, а также различные туристические материалы получить исчерпывающую информацию относительно... современного международного статуса Республики Южная Осетия", - говорится в сообщении.

"6 сентября Джексон Пол Крамер был привлечен к административной ответственности и в соответствии со статьей 14 закона "О государственной границе" выдворен и передан грузинской стороне", - говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь в Службе госбезопасности (СГБ) Грузии подтвердили, что представители югоосетинской стороны в понедельник передали грузинским правоохранительным органах задержанного в Джавском районе гражданина США.

"С момента незаконного задержания была активирована (действующая при посредничестве миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) горячая линия, были проинформированы МНЕС и сопредседатели международных женевских дискуссий... С целью освобождения незаконно задержанного в ежедневном режиме велись интенсивные консультации", - говорится в сообщении СГБ.

Как отмечают в грузинской спецслужбе, американец находится в Грузии с целью туризма. СГБ также распространила комментарий самого Крамера, который заявил, что не знал, что пересек границу.

США Южная Осетия Грузия

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